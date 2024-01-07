 Російські окупанти скинули авіабомбу на Донеччині: троє людей тримали поранення. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
28 травня 2024, 16:43

Російські окупанти скинули авіабомбу на Донеччині: троє людей тримали поранення

Російські окупанти здійснили обстріл Олексієво-Дружківки на Донеччині, внаслідок якого постраждало троє людей. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін у Telegram у вівторок, 28 травня.

За його словами, російські загарбники скинули на містечко півторатонну об'ємно-детонуючу авіабомбу з модулем планерування та корекції.

📢«Легкі поранення отримала дитина — вона не потребує госпіталізації, натомість двоє поранених дорослих доставлені до лікарні. Пошкоджено близько сотні будинків, із них три — майже повністю знищені», – повідомив очільник ОВА.

📅Нагадаємо, 26 травня російські війська вбили на Донеччині п'ятьох цивільних: двох в Антонівці, одного у Сіверську, одного в Красногорівці та ще одного у Часовому Яру.

За даними аналітичного каналу Deep State, російські війська продовжують просування вперед біля Вільшан, Уманського та Нетайлового на Донеччині.

Джерело: "Донецька ОВА"
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