Колишнього воєнкома Одеського ТЦК Борисова випустили із СІЗО під заставу 12 млн гривень та знову впіймали

28 травня 2024, 17:02

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали у Києві колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після внесення за нього застави у сумі 12 мільйонів гривень за попереднім обвинуваченням. Про це повідомила пресслужба ДБР у вівторок, 28 травня.

За інформацією бюро, після сплати застави Борисов планував вийти зі слідчого ізолятора та втекти від слідства та переховуватись, зокрема виїхати за кордон.

Працівники ДБР затримали експосадовця у столиці, повідомивши йому про нову підозру в організації легалізації незаконних доходів на суму понад 142 мільйони гривень.

Нагадаємо, що проти Борисова порушено кілька кримінальних справ за статтями КК України. У 2023 році ДБР затримало колишнього воєнкома, та суд помістив його під варту.

Спочатку суд визначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень, але згодом суму застави зменшили до 12 мільйонів гривень.

Колишньому воєнкому вже було повідомлено про підозри за кількома статтями:

у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави активів, вартість яких більш ніж на шість тисяч п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

у нез’явленні вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем, вчинене в умовах воєнного стану — вчиненні кримінального правопорушення.

в ухиленні військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчинене в умовах воєнного стану.

⚠️Санкції за цими статтями передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.