 Ситуація щодо російського вторгнення на 29.05.2024. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
29 травня 2024, 11:47

Ситуація щодо російського вторгнення на 29.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 29.05.24 were approximately:

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 505100 (+1300) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 7700 (+8) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 14891 (+33) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 13066 (+37) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1087 (+2) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 815 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 357 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10510 (+28),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2222 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17796 (+56) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2142 (+20)

*УВАГА! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Разом переможемо! / Let's win together!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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