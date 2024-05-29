Ситуація щодо російського вторгнення на 29.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 29.05.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 505100 (+1300) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 7700 (+8) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14891 (+33) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 13066 (+37) од,
- РСЗВ / MLRS – 1087 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 815 (+0) од,
- літаків / aircraft – 357 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10510 (+28),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2222 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17796 (+56) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2142 (+20)
*УВАГА! У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника — крилаті ракети. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Дані уточнюються / Data are being updated.
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