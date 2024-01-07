Рекордний пакет військової допомоги отримала Україна від Швеції

29 травня 2024, 12:16

Швеція виділила Україні черговий, вже 16-й за рахунком, рекордний пакет військової допомоги на суму 13,3 мільярда шведських крон (приблизно 1,25 мільярда доларів). Про це повідомив уряд Швеції у середу, 29 травня.

У рамках цього пакету Україна отримає літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890. Цей літак забезпечить "абсолютно новий потенціал радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі", а також посилить здатність України вражати цілі у довгостроковій перспективі. Літак буде поставлятися разом з навчальним та технічним обладнанням.

Крім того, Швеція передасть Україні весь свій парк бронетранспортерів Pbv 302 із запчастинами для підтримки формування нових бригад ЗСУ. Точна кількість бронетехніки не уточнюється, але відомо, що Швеція виробила приблизно 650 таких машин.

Пакет також включає ракети Rb 99 (AMRAAM) середньої дальності, артилерійські боєприпаси та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

📢"З початку жорстокої наступальної війни росії, що почалася у лютому 2022 року, Швеція виділила 43,5 млрд крон (понад 4 млрд доларів) на військову підтримку", – йдеться у повідомленні уряду.

📅Нагадаємо, що 20 лютого Швеція надала Україні 15-й пакет військової допомоги. На той момент його вартість становила 7,1 мільярда шведських крон (понад 680 мільйонів доларів), що було найбільшим на той час.