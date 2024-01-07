Росіяни вдарили по Сумщині: є загиблі та поранені серед цивільних

29 травня 2024, 12:47

Російські війська вранці в середу, 29 травня, здійснили атаку на Краснопілля в Сумській області, внаслідок якої є постраждалі та загиблі серед цивільного населення. Про це Суспільному повідомила виконувачка обов’язків голови Краснопільської громади Ірина Юхта.

За її словами, російські загарбники здійснили обстріл по центральній частині Краснопілля, зокрема по району між адміністративною будівлею та будинком культури.

📢"За попередніми даними, є двоє загиблих цивільних. Є й поранені, їх кількість уточнюється", – зазначила Ірина Юхта.

Сумська обласна військова адміністрація (ОВА) також повідомила про обстріли в Конотопі та Шалигинській громаді.

📅Нагадаємо, 25 травня російські військові завдали ударів по торговельному центру "Епіцентр" у Харкові, використовуючи керовані авіабомби (КАБ). У той момент у будівлі перебувало понад 200 людей. Вранці 29 травня помер ще один чоловік, поранений під час цього обстрілу, збільшивши загальну кількість жертв до 19 людей.