 Росіяни вдарили по Сумщині: є загиблі та поранені серед цивільних. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
29 травня 2024, 12:47

Росіяни вдарили по Сумщині: є загиблі та поранені серед цивільних

Російські війська вранці в середу, 29 травня, здійснили атаку на Краснопілля в Сумській області, внаслідок якої є постраждалі та загиблі серед цивільного населення. Про це Суспільному повідомила виконувачка обов’язків голови Краснопільської громади Ірина Юхта.

За її словами, російські загарбники здійснили обстріл по центральній частині Краснопілля, зокрема по району між адміністративною будівлею та будинком культури.

📢"За попередніми даними, є двоє загиблих цивільних. Є й поранені, їх кількість уточнюється", – зазначила Ірина Юхта.

Сумська обласна військова адміністрація (ОВА) також повідомила про обстріли в Конотопі та Шалигинській громаді.

📅Нагадаємо, 25 травня російські військові завдали ударів по торговельному центру "Епіцентр" у Харкові, використовуючи керовані авіабомби (КАБ). У той момент у будівлі перебувало понад 200 людей. Вранці 29 травня помер ще один чоловік, поранений під час цього обстрілу, збільшивши загальну кількість жертв до 19 людей.

Джерело: "Сумська ОВА, Суспільне"
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