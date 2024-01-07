Польща дозволяє бити їхньою зброєю по росії та закликає дати дозвіл інші країни

29 травня 2024, 13:06

Польща дозволяє Україні використовувати свою зброю для ударів по російській території. Про це повідомив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв'ю Radio ZET.

📢«Польська зброя не має таких обмежень [щодо росії]. Українці можуть воювати так, як хочуть, і це дуже-дуже важливий аспект цієї допомоги. На Україну напали, Україна має право захищатися так, як вважає за потрібне. Я вважаю, що західні країни також мають зняти такі обмеження», — сказав посадовець.

Томчик також зазначив, що наразі Польща не планує відправляти своїх солдатів в Україну, але не виключає такої можливості у майбутньому.

📅Нагадаємо, 24 квітня видання The Washington Post повідомило, що у річницю повномасштабного вторгнення росії Україна готувала удари по москві, але скасувала їх на прохання США.

3 травня міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право бити по рф британською зброєю.

17 травня Володимир Зеленський підкреслив, що удари по росії є частиною захисту України.