 США підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії. Ірта-Fax
Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика
29 травня 2024, 13:22

США підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії

США будуть представлені на глобальному Саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня, про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

📢«Ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені на цьому майбутньому саміті», – заявила Жан-П'єр.

На запитання, чи буде особисто присутній на саміті президент США Джо Байден, вона відповіла, що «не має більш конкретної інформації, якою може поділитись».

Жан-П'єр підкреслила, що наразі важливо продовжувати підтримувати Україну, забезпечуючи її всіма необхідними можливостями для захисту та досягнення справедливого та міцного миру.

Раніше ЗМІ повідомили, що Джо Байден може пропустити Саміт миру у Швейцарії, оскільки він планує відвідати запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.

📅Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський напередодні зазначив, що можлива відсутність Байдена на саміті буде «не дуже сильним рішенням», якому особисто аплодуватиме путін.

Джерело: "The White House"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: