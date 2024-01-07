США підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії

29 травня 2024, 13:22

США будуть представлені на глобальному Саміті миру, який пройде у Швейцарії 15-16 червня, про це повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

📢«Ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені на цьому майбутньому саміті», – заявила Жан-П'єр.

На запитання, чи буде особисто присутній на саміті президент США Джо Байден, вона відповіла, що «не має більш конкретної інформації, якою може поділитись».

Жан-П'єр підкреслила, що наразі важливо продовжувати підтримувати Україну, забезпечуючи її всіма необхідними можливостями для захисту та досягнення справедливого та міцного миру.

Раніше ЗМІ повідомили, що Джо Байден може пропустити Саміт миру у Швейцарії, оскільки він планує відвідати запланований захід зі збору коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії.

📅Нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський напередодні зазначив, що можлива відсутність Байдена на саміті буде «не дуже сильним рішенням», якому особисто аплодуватиме путін.