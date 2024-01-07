 До України прибув заступник міністра фінансів США. Ірта-Fax
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МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Політика / Економіка
29 травня 2024, 13:52

До України прибув заступник міністра фінансів США

Заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо прибув до Києва з офіційним візитом. Про це в середу, 29 травня, повідомило посольство США в Україні.

📢«Ми раді вітати заступника міністра фінансів США Воллі Адеємо в Києві, де він зустрінеться з високопосадовцями, щоб обговорити підтримку України з боку США, наші наступні кроки щодо посилення санкцій та зусилля, спрямовані на отримання прибутку від заморожених російських активів», – йдеться у повідомленні.

Під час візиту Воллі Адеємо планує зустрітися з міністром фінансів Сергієм Марченком, помічниками президента, законодавцями, науковцями та представниками громадянського суспільства.

📅Нагадаємо, минулого місяця США розширили санкційний список, додавши до нього компанії з росії, Китаю та Об'єднаних Арабських Еміратів. Також Конгрес США працює над санкціями проти Росатому, його дочірніх фірм та іноземних компаній, які беруть участь у будівництві реакторів за російськими технологіями по всьому світу.

Джерело: "Посольство США в Україні"
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