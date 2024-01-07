За рішенням суду поновлено Ірину Фаріон на посаді в Львівській політехніці

29 травня 2024, 14:03

Львівський апеляційний суд у середу, 29 травня, ухвалив рішення про поновлення Ірини Фаріон на посаді професорки кафедри української мови Інституту гуманітарних наук Національного університету "Львівська політехніка". Про це повідомляє "Суспільне Львів".

Суд також постановив виплатити позивачці 123 тисячі 927 гривень заробітної плати.

Фаріон прокоментувала рішення суду, зазначивши, що проректор звільнив її без висновків комісії через тиск з боку Міністерства освіти та науки (МОН).

📢«В жодному документі не доведено морального проступку, який вчинила Ірина Фаріон. З якої рації було здійснене швидкісне звільнення? Чому ректор не дочекався роботи комісії? Комісія мала завершити свою роботу 22 числа, мене звільнили 15. Тобто проректор сам собі заперечує. Це означає, що він ухвалював це рішення під тиском. Не сумніваюся під чиїм — під тиском МОН, конкретної персони - (міністр освіти Оксен) Лісовий. Про це свідчить його реакція — неймовірно радісна від того, що звільнили Ірину Фаріон», – запевняє жінка.

📅Нагадаємо, що восени минулого року на тлі кількох скандалів за участю Фаріон, а також звернень чиновників до правоохоронців, СБУ розпочала кримінальне провадження щодо неї. Того ж дня "Львівська політехніка" звільнила Фаріон. Викладачка заявила, що готує позов до суду.

Раніше, в ефірі програми "Рандеву з Яніною Соколовою", Фаріон критикувала російськомовних українських військових, зокрема з Третьої штурмової бригади, створеної на базі добровольчого формування "Азов".