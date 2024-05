29 травня 2024, 14:10 Повідомлено дату, коли пройде реванш Усика та Ф'юрі Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі не проведуть реванш у жовтні. Другий бій між українським і британським боксерами заплановано на кінець року, ближче до Різдва. Про це повідомили організатори поєдинку. Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що реванш між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня. Як і перший поєдинок, він пройде в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді. 📢«Реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф’юрі тепер заплановано на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді. Світ спостерігатиме ще один історичний бій. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємося, вам сподобається», – написав Туркі. 💪Нагадаємо, Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів і став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі. The rematch between the Undisputed Champion Oleksandr Usyk and the Champion Tyson Fury is now scheduled on the 21 of December 2024 during Riyadh Season...The world will watch another historical fight again...Our commitment to boxing fans continues...We hope you enjoy it...🥊🔥🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 29, 2024 Irta-fax irtafax.com