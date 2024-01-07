 Повідомлено дату, коли пройде реванш Усика та Ф'юрі. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Спорт
29 травня 2024, 14:10

Повідомлено дату, коли пройде реванш Усика та Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі не проведуть реванш у жовтні. Другий бій між українським і британським боксерами заплановано на кінець року, ближче до Різдва. Про це повідомили організатори поєдинку.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що реванш між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня. Як і перший поєдинок, він пройде в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді.

📢«Реванш між абсолютним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф’юрі тепер заплановано на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді. Світ спостерігатиме ще один історичний бій. Наша відданість фанатам боксу продовжується. Сподіваємося, вам сподобається», – написав Туркі.

💪Нагадаємо, Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі роздільним рішенням суддів і став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі.

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