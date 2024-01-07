У річці Тисі виявили тіло десятого чоловіка з початку травня

30 травня 2024, 17:57

Тіло чоловіка, яке довгий час перебувало у воді, виявили біля українсько-румунського кордону. Про це повідомила Держприкордонслужба в четвер, 30 травня.

Тіло потопельника знайшли на березі річки Тиса в румунському населеному пункті Кречунешті, що розташований напроти українського населеного пункту Великий Бичків.

Про страшну знахідку прикордонникам Мукачівського загону повідомили румунські колеги. Наразі встановлюється особа загиблого.

Зазначається, що це вже десяте тіло потопельника, виявлене на річковій ділянці кордону з початку травня.

Варто також зазначити, що більшість українців призовного віку гине, намагаючись подолати річку Тиса на Закарпатті, втікаючи з України. З початку повномасштабного вторгнення росії прикордонники знайшли понад 30 тіл потопельників у водах Тиси.