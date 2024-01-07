У Швеції повідомили про кількість літаків ASC-890, які отримає Україна

30 травня 2024, 12:29

Швеція передасть Україні два літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890 в рамках рекордного пакета військової допомоги. Про це повідомив речник шведського прем'єр-міністра Том Самуельссон у соцмережі X (колишній Twitter) у четвер, 30 травня.

За словами Самуельссона, загальна вартість цього пакета допомоги становить 1,16 млрд євро.

📢«Пакет включає два літаки повітряного спостереження та управління (ACS890), які допоможуть Україні виявляти цілі на великій відстані», – зазначив він.

Речник також додав, що прем’єр Ульф Крістерссон представив ці літаки послу України у Швеції. Окрім літаків ASC 890, Швеція передасть Україні всі наявні у неї бронетранспортери Pbv 302, ракети Rb 99 (AMRAAM), які можуть використовуватися як на літаках, так і в наземних системах ППО, артилерійські снаряди та ресурси для обслуговування раніше переданої техніки.

📌Шостий президент України Володимир Зеленський наголосив, що шведська допомога не лише рятує життя українців, але й сприяє гарантуванню довготривалого миру та безпеки в Європі.