У ГУР показали знищення двох російських катерів у Криму

30 травня 2024, 13:01

Українські військові знищили два російські катери типу «Тунець» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони у четвер, 30 травня.

Операцію успішно провів спецпідрозділ «Group 13» за допомогою ударних морських дронів «Magura V5».

У ГУР зазначили, що з метою знешкодження морських дронів під час підходу до бухти Вузька, росіяни 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, включаючи літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 та Мі-8, намагаючись знешкодити морські дрони. Також російські окупанти хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.

📢«Утім нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери Росії – за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 Тунєц. Інформація оновлюється», – зазначили розвідники та оприлюднили відео успішної операції.

ГУР також повідомило, що з початку 2024 року спецпідрозділ «Group 13» за допомогою морських дронів Magura V5 вже знищив російські ракетний корабель «Івановєц», великий десантний корабель «Цезарь Куніков», корвет «Сєрґєй Котов» та швидкісний патрульний катер «Манґуст».

Нагадаємо, сьогодні вночі у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи біля Керчі, через що російські загарбники перекривали незаконну надбудову «Кримський міст». Пізніше так званий "радник" гауляйтера Криму сергія аксьонова олег крючков повідомив про пошкодження двох поромів – залізничного та автомобільного.

Також ЗМІ повідомляли про ураження російського військового катера в окупованому Криму.