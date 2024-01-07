Україн має право використовувати системи ППО над росією – Блінкен

30 травня 2024, 13:53

Україна може використовувати американські системи протиповітряної оборони для знищення цілей над територією росії. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Молдови, повідомляє видання The Washington Post.

📢Блінкен зазначив, що США «не заохочують і не допускають ударів за межами України, але Україна, як я вже говорив раніше, має ухвалювати власні рішення про те, як найкраще ефективно захистити себе».

Він також підкреслив, що Сполучені Штати «адаптувалися і пристосувалися» до мінливих умов на полі бою, і що, оскільки росія використовує нову тактику «агресії та ескалації», «ми впевнені, що продовжимо це робити».

Блінкен підтвердив, що не існує жодних обмежень на використання Україною засобів ППО, які поставляються США, для збивання російських ракет чи винищувачів над територією росії, «якщо вони становлять загрозу для України».

📈Відомо, що вже десять країн ЄС підтримали ідею дозволити Україні використовувати їхню зброю для завдавання ударів по території росії. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни Альянсу дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по російській території.

Однак, у США позиція щодо ударів американською зброєю по російській території залишається незмінною: це начебто «не заохочується».