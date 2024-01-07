У наступному складі Єврокомісії Угорщину можуть позбавити впливових посад – ЗМІ

30 травня 2024, 16:59

Європейський Союз планує надати Угорщині менш впливову посаду у наступному складі Єврокомісії, враховуючи тісні зв’язки угорського прем'єра Віктора Орбана з росією та постійне блокування ключових рішень щодо України. Про це повідомляє Politico у четвер, 30 травня.

Згідно з інформацією видання, Угорщина прагне зберегти посаду єврокомісара з питань розширення, яка має значний вплив через переговори щодо вступу України до ЄС. Однак, за словами джерел, інші країни не хочуть, щоб нинішній комісар Олівер Варгеї або будь-який інший угорець продовжував виконувати цю роль.

Європейські лідери роздратовані тим, що Орбан затягує процес ухвалення санкцій і блокує надання коштів Україні.

Один з дипломатів зазначив, що навіть не може йти мова про те, щоб Угорщина зберегла контроль над важливими питаннями у наступному складі Єврокомісії.

Зазначимо, що дії Угорщини щодо блокування допомоги Україні викликають дедалі більше обурення серед членів ЄС. Угорські представники блокують виділення 6,5 мільярдів євро термінової військової допомоги Україні, а ЄС досі не може затвердити щонайменше сім документів, необхідних для надання Україні озброєння.

Крім того, Угорщина на зустрічі послів ЄС блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав національних меншин.