Уряд України схвалив угоду, необхідну для отримання $7,9 млрд від США

30 травня 2024, 17:13

Кабінет міністрів України затвердив проєкт угоди зі Сполученими Штатами про надання Україні бюджетної підтримки на суму 7,9 мільярда доларів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час урядового засідання у четвер, 30 травня.

📢«Сьогодні ухвалюємо проєкт угоди між Україною та США, який дозволить Україні отримати майже 7,9 млрд доларів фінансово-економічної підтримки. Це кошти в межах нового пакета американської допомоги (на 61 млрд доларів – ред.), які будуть спрямовані в бюджет України», – сказав він.

📈Шмигаль також зазначив, що цьогоріч Україна вже отримала 11,8 мільярда доларів міжнародної фінансової допомоги від МВФ, Євросоюзу, Японії, Канади та Великої Британії.

Крім того, уряд ухвалив рішення про залучення до 100 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку, які будуть використані для кредитування малого та середнього бізнесу.

📅Нагадаємо, що Україна та МВФ ведуть переговори щодо нового траншу фінансування, і наша країна може отримати 2,2 мільярда доларів вже у червні.