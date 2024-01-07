Зупинено експорт цукру з України до країн Євросоюзу

30 травня 2024, 17:30

Уряд України запровадив ліцензування експорту деяких продуктів, включаючи цукор, до держав-членів Європейського Союзу. Про це 30 травня повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

📢«Доповнено постанову новим додатком «Обсяги квот товарів, експорт яких до держав — членів Європейського Союзу підлягає ліцензуванню», до якого включено окремі сільськогосподарські товари (цукор з квотою обсягом 0 тонн, мʼясо та їстівні субпродукти свійської птиці та мʼясо індиків і їстівні субпродукти індиків)», – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що це рішення прийнято для дотримання умов експорту окремих товарів на митну територію ЄС у рамках тимчасових заходів лібералізації торгівлі.

Раніше в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що Україна заборонить експорт цукру до країн ЄС до кінця 2024 року через те, що квота вже практично заповнена, повідомляє Reuters.

За його словами, обсяги експорту цукру до Європи досягли межі, встановленої новими правилами торговельних пільг. Україна є одним з найбільших експортерів цукру до Європи.

📢«Інші ринки будуть без обмежень, але ринок ЄС буде відкритий лише з 1 січня, і тоді стане зрозумілим, які обсяги експорту будуть», – зазначив Висоцький.

Згідно з даними Reuters, експорт українського цукру до ЄС досяг 262 600 тонн, що відповідає квоті України на 2024 рік. У 2023 році українські виробники експортували до ЄС близько 493 000 тонн цукру.

Як повідомлялося, Україна значно збільшила експорт цукру до країн Африки. У березні цього року до країн Африки було експортовано 20% всього українського цукру.

📅Нагадаємо, уряд на росії ввів тимчасову заборону на експорт цукру та хімічно чистої сахарози. Постачання цукру дозволені лише до країн Євразійського економічного союзу в обмежених обсягах.