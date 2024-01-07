В окупованому Маріуполі партизанам вдалось ліквідувати російських офіцерів

30 травня 2024, 17:47

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксовано новий випадок отруєння російських військових, внаслідок якого ліквідовано четверо окупантів. Про це повідомив Telegram-канал партизанського руху «АТЕШ» у четвер, 30 травня.

📢«Агентам у Маріуполі стало відомо, що у так званому "Приморському районному відділенні Маріупольського ГУ МВС ДНР" смертельно отруїлися окупанти. Рашисти намагаються приховати інформацію про це», – йдеться у дописі.

Партизани зазначають, що через депресію на тлі великих втрат та постійного страху «прильотів», окупанти почали ще «більш завзято вживати алкогольні напої», переважно місцевого виробництва, які їм передають як «гуманітарну допомогу».

📢«Завдяки їхній любові до горілки, нам вдалося скоротити чисельність рашистів у місті на чотири особи, включаючи кількох офіцерів», – додали в АТЕШ.

📅Нагадаємо, торік житель Алтайського краю рф отруїв воду для російських військовослужбовців. А у тимчасово окупованому Мелітополі російські військові отруїлися їжею, що замовили в одному з місцевих кафе.