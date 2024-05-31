 Ситуація щодо російського вторгнення на 31.05.2024. Ірта-Fax
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Цитата дня
Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
31 травня 2024, 12:44

Ситуація щодо російського вторгнення на 31.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 31.05.24 were approximately:

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  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 507650 (+1390) осіб / persons;
  • танків / tanks ‒ 7728 (+18) од;
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 14935 (+22) од;
  • артилерійських систем / artillery systems – 13140 (+39) од;
  • РСЗВ / MLRS – 1088 (+0) од;
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 815 (+0) од;
  • літаків / aircraft – 357 (+0) од;
  • гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10587 (+55);
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2229 (+7);
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од;
  • підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17905 (+56) од;
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2164 (+11).

Дані уточнюються / Data are being updated.

Разом переможемо! / Let's win together!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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