До України повернули тіла ще 212 полеглих Захисників

31 травня 2024, 16:35

Україні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла ще 212 загиблих захисників з різних напрямків, включаючи Донецький, Запорізький, Луганський, Харківський, а також з тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти, Об’єднаного центру при СБУ, ЦВС ЗСУ та інших силових структур і міжнародних організацій. Передача тіл здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Збройні Сили України транспортують репатрійовані тіла до визначених державних установ. Після цього представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлюють особи загиблих. Після ідентифікації тіла будуть передані рідним для гідного поховання.

📅Раніше, 26 квітня, в Україну повернули 140 полеглих захисників. Зокрема, репатріювали 112 тіл з Донецького напрямку, 20 з Луганського, п'ять з Сумського, два з Запорізького та одного з Херсонського напрямків.