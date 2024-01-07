Уряд підняв тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 64%

31 травня 2024, 16:53

Уряд підняв єдиний тариф на електроенергію для населення на 64%. З 1 червня він становитиме 4,32 грн за кВт-год, що значно більше, ніж попередній тариф у 2,64 грн/кВт-год.

Новий тариф діятиме тимчасово – до кінця квітня 2025 року, тобто менш як рік. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання уряду 31 травня, про що повідомив Forbes перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

Крім того, уряд підвищив тарифи для індивідуальних та колективних побутових споживачів, які проживають у житлових будинках з електроопалювальними установками:

до 2000 спожитих кВт на місяць – 2,64 грн/кВт

понад 2000 кВт на місяць – 4,32 грн/кВт

Міністерство енергетики обговорювало різні сценарії перегляду тарифу на електроенергію. Зокрема, пропонувалося застосувати диференційований підхід, при якому вартість електрики залежала б від обсягу споживання. Підвищення тарифів уряд пояснює необхідністю фінансування ремонтів та посилення захисту енергетичних об'єктів.

💡Енергетики працюють над відновленням мереж, але для цього потрібні ресурси та час.

📈Останнє підвищення тарифу на електроенергію для побутових споживачів відбулося 1 червня 2023 року, коли він зріс до 2,64 грн/кВт-год із ПДВ. До цього він становив 1,44 грн/кВт-год за споживання до 250 кВт-год за місяць і 1,68 грн/кВт-год за перевищення цього обсягу.