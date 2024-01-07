До 8 років за ґратами заочно засуджено ще одну колаборантку з Луганщини

31 травня 2024, 12:55

За матеріалами слідства СБУ до 8 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна заочно засуджено експосадовицю органу місцевого самоврядування, яка співпрацює з ворогом у так зв. «адміністрації Станично-Луганського району лнр».

До російської навали правопорушниця була головою сільради у Щастинському районі. Окупанти призначили її «начальником Передільського відділу життєзабезпечення населених пунктів адміністрації Станично-Луганського району лнр».

Дотепер колаборантка реалізує політику держави-агресора на території захоплених населених пунктів та бере участь в заходах на підтримку рф.

Оскільки зловмисниця переховується на тимчасово окупованій території, вирок винесено заочно.

⚠️Засуджену оголошено у розшук. Термін відбування покарання рахуватиметься з моменту затримання.

Слідчі заходи проводили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.