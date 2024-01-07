Підписана безпекова угода між Україною та Швецією

31 травня 2024, 13:30

Шостий президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон підписали у Стокгольмі угоду про співпрацю у сфері безпеки. Про це повідомила пресслужба шостого президента України в п’ятницю, 31 травня.

Документ передбачає, що протягом 2024-2026 років Швеція надасть Україні військову допомогу на суму 75 мільярдів шведських крон (приблизно 6,5 мільярдів євро), що складатиме близько 2,2 мільярда євро на рік. Обсяг допомоги зростатиме протягом десятирічного терміну дії угоди.

Військова підтримка для України включає авіацію, протиповітряну оборону, бронетехніку, артилерію, морську безпеку, розмінування та безпілотні апарати.

Швеція вже надала та й надалі передаватиме Україні артилерійські системи Archer та бойові машини CV90, постачання яких також продовжиться. Швеція розглядатиме можливість спільного виробництва цієї техніки.

Особливістю угоди зі Швецією є надання спеціалізованих літаків ASC 890 та можливість передачі Україні літаків JAS 39 Gripen разом із відповідним навчанням. Швеція також допомагатиме у розвитку оборонно-промислового потенціалу України та сприятиме співпраці у локалізації, ремонті, технічному обслуговуванні та виробництві шведської оборонної продукції в Україні.

Угода також включає підтримку української Формули миру, санкції, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, а також допомогу у відновленні економіки, захисті критичної інфраструктури та відбудові.

Швеція також підтвердила підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

📅Нагадаємо, ця угода є частиною виконання Спільної декларації G7, прийнятої 12 липня у Вільнюсі. На сьогодні Україна уклала 13 двосторонніх безпекових угод, включаючи угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією та Швецією.

Також повідомляється, що Володимир Зеленський перебуває у Стокгольмі для участі у третьому саміті Україна – Північна Європа.