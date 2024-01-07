Ракетна атака на Київ: показала фото наслідків російського удару

31 травня 2024, 13:47

Київська міська військова адміністрація (КМВА) опублікувала на своєму Telegram-каналі фото наслідків чергового російського ракетного удару по Києву.

Відомство зазначає, що пожежею пошкоджено:

приватне домоволодіння СТО;

автомийка;

шість легкових авто;

складське приміщення.

В КМВА також повідомили, що горіло на площі приблизно 120 м2.

Міська адміністрація також зазначила, що нині не надходило інформації стосовно потерпілих та загиблих. Силами та засобами протиповітряної оборони усі цілі були знищені.

📅Нагадаємо, раніше повідомлялось, що внаслідок падіння уламків в Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють оперативні служби.