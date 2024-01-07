 Загинула журналістка з Луганщини Анастасія Волкова. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Суспільство
31 травня 2024, 13:57

Загинула журналістка з Луганщини Анастасія Волкова

На превеликий жаль, перестало битися серце журналістки Анастасії Волкової...

Людини, яка понад усе любила Луганщину. Анастасія – кореспондентка телеканалу «FREEДОМ», яка навесні 2022 року до останнього робила репортажі з напівзруйнованих Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська.

Евакуювавшись у травні до більш безпечного регіону, вона постійно поверталася на Луганщину, щоб фіксувати найважливіші події у найнебезпечніших місцях. У кожному її кадрі ми бачили знищені росіянами будинки та інфраструктурні об’єкти, вона постійно спілкувалася із людьми, мотивувала їх виїжджати. І хоча на той час у Сєвєродонецьку було дуже небезпечно, Анастасія все одно виконувала свою роботу, бо вірила, що місто вистоїть.

Потім журналістка працювала у Харківській та Донецькій областях – робила матеріали про наших героїчних військових. Коли звільнили перші населені пункти нашого регіону – Анастасія була чи не однією з перших, хто ступив на землі рідної вільної Луганщини, вона прагнула відзняти кожен сантиметр, показати кожен воєнний злочин. Жителі Невського, Новолюбівки, Греківки, Макіївки відтоді знали її особисто.

Навіть у такі складні часи вона була бажаним гостем в оселях мешканців звільнених населених пунктів.

Тисячі луганчан в евакуації із нетерпінням чекали її нових матеріалів на телебаченні. Дівчина мріяла зробити репортаж з вільного українського Луганська. З цим містом її пов’язувала особлива любов та роки життя, які Настя провела у Луганську.

Саме звідти у 2014 році переїхала до Сєвєродонецька, де працювала на місцевих та регіональних каналах. Пізніше – воєнною кореспонденткою каналів українського державного іномовлення.

У червні 2022 року Глава держави нагородив її орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Анастасія загинула у Слов’янську. Йшла містом, зупинилися на перехресті, очікуючи можливості перейти дорогу. У цей час перед нею зіткнулися дві автівки. Автомобіль відкинуло на Анастасію.

Їй назавжди 31…

Луганська обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким Анастасії Волкової.

Вічна пам’ять та повага!

Джерело: "Луганська ОВА"
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