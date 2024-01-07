Загинула журналістка з Луганщини Анастасія Волкова

31 травня 2024, 13:57

На превеликий жаль, перестало битися серце журналістки Анастасії Волкової...

Людини, яка понад усе любила Луганщину. Анастасія – кореспондентка телеканалу «FREEДОМ», яка навесні 2022 року до останнього робила репортажі з напівзруйнованих Рубіжного, Сєвєродонецька, Лисичанська.

Евакуювавшись у травні до більш безпечного регіону, вона постійно поверталася на Луганщину, щоб фіксувати найважливіші події у найнебезпечніших місцях. У кожному її кадрі ми бачили знищені росіянами будинки та інфраструктурні об’єкти, вона постійно спілкувалася із людьми, мотивувала їх виїжджати. І хоча на той час у Сєвєродонецьку було дуже небезпечно, Анастасія все одно виконувала свою роботу, бо вірила, що місто вистоїть.

Потім журналістка працювала у Харківській та Донецькій областях – робила матеріали про наших героїчних військових. Коли звільнили перші населені пункти нашого регіону – Анастасія була чи не однією з перших, хто ступив на землі рідної вільної Луганщини, вона прагнула відзняти кожен сантиметр, показати кожен воєнний злочин. Жителі Невського, Новолюбівки, Греківки, Макіївки відтоді знали її особисто.

Навіть у такі складні часи вона була бажаним гостем в оселях мешканців звільнених населених пунктів.

Тисячі луганчан в евакуації із нетерпінням чекали її нових матеріалів на телебаченні. Дівчина мріяла зробити репортаж з вільного українського Луганська. З цим містом її пов’язувала особлива любов та роки життя, які Настя провела у Луганську.

Саме звідти у 2014 році переїхала до Сєвєродонецька, де працювала на місцевих та регіональних каналах. Пізніше – воєнною кореспонденткою каналів українського державного іномовлення.

У червні 2022 року Глава держави нагородив її орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

Анастасія загинула у Слов’янську. Йшла містом, зупинилися на перехресті, очікуючи можливості перейти дорогу. У цей час перед нею зіткнулися дві автівки. Автомобіль відкинуло на Анастасію.

Їй назавжди 31…

Луганська обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття рідним та близьким Анастасії Волкової.

Вічна пам’ять та повага!