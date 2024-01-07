Вдалось повернути з російського полону 75 українців

31 травня 2024, 14:45

Україна повернула з російського полону 75 громадян, серед яких 71 військовослужбовець. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі в п’ятницю, 31 травня.

📢«Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України», – заявив він.

Зеленський зазначив, що серед звільнених з російського полону є воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних.

📢«Про всіх пам’ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами», – додав він.

Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що загалом з полону вже повернулося 3210 українців.

📅Варто нагадати, що останній обмін полоненими відбувся 8 лютого. Тоді Україна повернула ще 100 бійців, багато з яких перебували в полоні майже два роки.

Крім того, стало відомо, що Україна відкрила третій табір для полонених росіян через велику кількість захоплених в полон та фактичне блокування обмінів російською стороною.