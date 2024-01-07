31 травня 2024, 15:56

Адміністрація президента США надала дозвіл Україні на використання американської зброї для ударів по військових цілях на території росії, але виключно в регіонах, які межують з Харківською областю. Цю інформацію підтвердив виданню The Guardian прессекретар шостого президента України Сергій Никифоров.

Україна отримала дозвіл використовувати ракетні системи HIMARS, надані США, для ударів по російських солдатах та ворожих командних пунктах управління.

📢«Це значно підвищить нашу здатність протистояти російським спробам масового проникнення через кордон», – наголосив Никифоров.

Однак Білий дім продовжує наполягати, що політика, яка забороняє удари вглиб росії, не зазнала змін. Також Україна, як і раніше, не має дозволу використовувати систему дальньої дії ATACMS для ударів по території росії.

📅Раніше повідомлялося, що Канада дозволила Україні застосовувати отриману від неї зброю для ударів по території росії. Швеція також висловила підтримку щодо використання своєї зброї Україною для ударів по російських цілях.