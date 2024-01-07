Підписано безпекову угоду між Україною та Норвегією

31 травня 2024, 16:12

Шостий президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали у Стокгольмі угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Про це пресслужба Офісу Президента повідомила у п'ятницю, 31 травня.

В рамках угоди, Норвегія надасть Україні щонайменше 13,5 мільярдів норвезьких крон (приблизно 1,2 мільярда євро) військової допомоги. Загалом, довгострокова програма Нансена з підтримки України передбачає виділення майже 6,4 мільярда євро на період 2023-2027 років.

Норвезька підтримка триватиме протягом усього терміну дії угоди. Норвегія, разом із союзниками, допомагатиме Україні розвивати спроможності у сфері сучасних бойових літаків та готова передати винищувачі F-16. Крім того, Норвегія зробить внесок у розвиток морських спроможностей у Чорному й Азовському морях, продовжить надавати системи ППО NASAMS, а також обладнання до них та навчатиме фахівців.

Обидві країни працюватимуть над поглибленням оборонно-промислового співробітництва.

Невійськові блоки угоди охоплюють підтримку української Формули миру, санкції, відшкодування збитків, притягнення росії до відповідальності, а також допомогу в економічному відновленні, гуманітарному розмінуванні, захисті критичної інфраструктури та боротьбі з російською пропагандою. Норвезькі лікарні й надалі надаватимуть допомогу українцям.

Норвегія також підтримуватиме Україну на шляху до членства в НАТО.

📅Зазначимо, що Норвегія стала 15-ю країною, з якою укладено двосторонню безпекову угоду на виконання положень Вільнюської декларації G7. До цього Україна підписала аналогічні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією та Ісландією. Угоди з останніми двома країнами також були підписані 31 травня у Стокгольмі.