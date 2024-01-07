31 травня 2024, 16:25

Китай має труднощі з участю в мирному саміті, який відбудеться у Швейцарії, через невраховані вимоги Пекіна. Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ КНР Мао Нін, передає The Paper.

За словами Мао Нін, серед вимог Пекіна була рівноправна участь як росії, так і України на саміті, а також «чесне обговорення всіх мирних планів».

Вона наголосила, що вимоги Китаю «є справедливими й не спрямовані проти жодної зі сторін». Втім, через ігнорування цих пропозицій КНР Пекіну «важко брати участь у зустрічі».

📢«Ми поінформували відповідні сторони про міркування та занепокоєння Китаю. Ми продовжуватимемо сприяти миру та переговорам по-своєму, підтримувати комунікацію з усіма сторонами та спільно створювати умови для політичного врегулювання 'української кризи'», – додала Мао Нін.

📅Саміт миру запланований на 15-16 червня у Швейцарії. У ньому візьмуть участь понад 150 країн, проте росія серед них не значиться. Шостий президент України Володимир Зеленський публічно запросив до участі американського та китайського лідерів, Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.

Варто зазначити, що Китай та Бразилія просувають альтернативу мирному саміту, наполягаючи на «рівноправній участі всіх сторін». ЗМІ також повідомили, що ЄС планує мирні переговори за участю росії, які, ймовірно, можуть відбутися восени у Саудівській Аравії.