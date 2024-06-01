Ситуація щодо російського вторгнення на 01.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 01.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 508780 (+1130) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7740 (+12) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14947 (+12) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 13184 (+44) од;
- РСЗВ / MLRS – 1088 (+0) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 815 (+0) од;
- літаків / aircraft – 357 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10617 (+30);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2230 (+1);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18006 (+101) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2181 (+17).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!