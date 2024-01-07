01 червня 2024, 12:13 У ніч на 1 червня 2024 року знищено 81 повітряну ціль: 35 ракет та 46 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” У ніч на 1 червня 2024 року російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу «Shahed». Завітайте на наш новий сайт》 ❗️ Усього ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БпЛА: 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл., повітряний простір над акваторією Каспійського моря – рф);

4 балістичні ракети «Іскандер-М» (із Криму);

1 крилату ракету «Іскандер-К» (із Криму);

10 крилатих ракет «Калібр» (із північно-східної частини акваторії Чорного моря);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 (із повітряного простору ТОТ Запорізької області);

47 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» (район пусків Приморсько-Ахтарськ – рф). 💥 До відбиття повітряного нападу противника залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. 🔥 В результаті протиповітряного бою збито 81 повітряну ціль: 30 крилатих ракет Х-101/Х-555;

4 крилаті ракети «Калібр»;

1 крилату ракету «Іскандер-К»;

46 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136». ⚠️Російські терористи не полишають намірів знищити паливно-енергетичний сектор держави. Повітряні Сили та Сили оборони України роблять усе можливе, аби ворог не досяг своїх цілей на кожній ділянці фронту. Дякуємо усім підрозділам протиповітряної оборони, хто уночі відбивав ракетний удар. Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com