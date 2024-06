Росія здійснила атаку на дві ГЕС – Укргідроенерго

01 червня 2024, 12:43

У ніч на суботу, 1 червня, російські агресори здійснили атаки на дві гідроелектростанції. Про це повідомила компанія «Укргідроенерго».

📢«Критичні пошкодження обладнання. Гідроенергетики працюють над ліквідацією наслідків», – йдеться у повідомленні.

Також було зазначено, що є влучання в інфраструктуру поблизу станцій.

В «Укргідроенерго» додали, що з початку повномасштабного вторгнення росія знищила Каховську ГЕС та випустила понад 110 ракет по всіх гідроелектростанціях і ГАЕС компанії.

Тим часом голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області шість крилатих ракет влучили у три об’єкти критичної інфраструктури. Підрозділи ПвК "Захід" у своїй зоні відповідальності знищили 18 ракет та 6 дронів-камікадзе типу «шахед».

На цей час всі системи життєзабезпечення на Львівщині працюють у штатному режимі.

За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога на одному з об’єктів критичної інфраструктури постраждали четверо людей, яких госпіталізували.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня росіяни використали 100 ракет та ударні дрони-камікадзе типу «шахед». Понад 80 з них було знищено, однак частина все ж досягла своїх цілей. Ворог атакував енергетичні об'єкти у п'яти областях.

––––––

The Russian army attacked the Ukrhydroenergo stations again

It was another extremely difficult night for the Ukrainian energy sector. The Russian army shelled energy facilities in five regions of Ukraine and hit two hydropower plants among them.

Additionally, there were hits on the infrastructure near the hydro power plants.

Critical damage was inflicted on the equipment. Ukrhydroenergo is working to mitigate the consequences.

Since the start of the full-scale invasion, Russia has destroyed the Kakhovka HPP and fired more than 110 missiles at all of Ukrhydroenergo's HPPs and PSPPs.