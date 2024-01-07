Росія атакувала Балаклію, серед поранених вісім дітей

01 червня 2024, 13:12

У ніч на суботу російські окупанти атакували місто Балаклія в Ізюмському районі, внаслідок чого постраждали 12 людей, серед яких 8 дітей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram 1 червня.

📢«На момент ракетного удару у двох будинках знаходились 12 людей: 4 дорослих (з них – одна вагітна жінка) та 8 дітей віком від 2 до 17 років», – написав він.

Синєгубов зазначив, що на місці атаки виникла пожежа. У всіх постраждалих стан середньої важкості, а в однієї дитини – гостра реакція на стрес. Усі постраждалі були доставлені до лікарні.

📅Нагадаємо, минулої ночі російські війська також обстрілювали житловий масив у Харкові, внаслідок чого в Новобаварському районі загинули шестеро людей.