На Буковині напали на працівника ТЦК та СП

01 червня 2024, 15:06

У Чернівецькій області стався інцидент, коли чоловік напав на працівника ТЦК та СП, застосувавши проти нього газовий балончик. Про це повідомила служба зв’язків із громадськістю Чернівецького обласного ТЦК та СП у суботу, 1 червня.

📢«31 травня, у селі Черепківці під час проведення військовослужбовцями ТЦК заходів з оповіщення військовозобов'язаний цивільний громадянин вчинив напад із застосуванням газового балончика на представників ТЦК і СП», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цивільна людина чинила опір та була затримана ще до прибуття поліції.

Внаслідок нападу один з військовослужбовців отримав хімічні опіки очей та дихальних шляхів. Йому було надано необхідну медичну допомогу, після чого його госпіталізували.

Також повідомляється, що постраждалий військовослужбовець був переведений до ТЦК та СП після важкого поранення, отриманого у бойовій бригаді.

📅Нагадаємо, раніше у місті Синельникове в Дніпропетровській області озброєний чоловік напав на співробітника ТЦК, поранивши його ножем. Нападника оперативно затримала поліція.