На Черкащині у двір будинку працівника ТЦК та СП кинули вибухівку

01 червня 2024, 16:57

На Черкащині невідомі кинули вибуховий пристрій у двір будинку працівника ТЦК та СП, що спричинило вибух після детонації. Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК у Facebook.

Інцидент стався у селищі Катеринопіль, де вибухівку кинули на територію домоволодіння сержанта Збройних Сил України, що служить у 4 відділі Звенигородського РТЦК та СП.

📢«30 травня у селищі Катеринопіль невідомими особами було кинуто вибуховий пристрій, який спричинив вибух на подвір’ї будинку сержанта Збройних Сил України. На щастя, члени сім’ї не постраждали», – йдеться у повідомленні.

Про цей інцидент вже поінформували правоохоронні органи.

У ТЦК підкреслили, що військовослужбовець став на захист України з початком повномасштабної війни, його син також воює на фронті, а донька втратила на війні чоловіка.

📢«Звертаємо увагу суспільства на те, що цей неприпустимий випадок стався на тлі ганебної інформаційної кампанії з метою дискредитації військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і Сил оборони України», – зазначили у ТЦК.