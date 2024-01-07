В ТЦК пояснили, чому в Сумах їх працівники били чоловіка на відео «полювання на ухилянтів»

01 червня 2024, 19:42

У Сумах поліцейські та військовослужбовці силоміць витягли чоловіка з автомобіля, що стало приводом для поширення відео з коментарем про «полювання на ухилянтів». Однак пресслужба Сумського обласного ТЦК та СП спростувала ці твердження, наголошуючи, що ситуація не пов’язана із затриманням чоловіків призовного віку.

За інформацією ТЦК, 24 травня під час моніторингу інформаційного простору було виявлено відео, де поліція застосовує фізичну силу до водія, за участю людей у військовій формі, які допомагали бити чоловіка.

Службова перевірка підтвердила, що люди у військовій формі, які фігурували на відео, справді виявились працівниками військкомату (ТЦК та СП), але підпис під відео – «полювання на ухилянтів у Сумах», виявився маніпулятивним та спрямованим на дискредитацію військовослужбовців ТЦК. У ТЦК також запевняють, що автори відео написали так заради «хайпу».

За версією від ТЦК, до патрульних звернулися громадяни з інформацією про п'яного водія. Коли патрульні зупинили його, той чинив опір, і на допомогу їм прийшли військовослужбовці.

У зв’язку з цим, командуванням Сумського обласного ТЦК та СП ініційовано та проводиться службове розслідування для об’єктивної оцінки дій військовослужбовців Сумського міського ТЦК та СП.

📢«Просимо не поширювати маніпулятивну і неперевірену інформацію», – йдеться в повідомленні пресслужби установи.

Також на цей час немає відео з нагрудних камер (бодікамер) поліцейських чи військовослужбовців ТЦК та СП, де було б зафіксовано, що водій дійсно перебував у стані алкогольного сп’яніння, або ж відмовлявся підкоритись саме законним вимогам працівників поліції.

📅Нагадаємо, що 18 травня набув чинності новий закон про посилення мобілізації в Україні, згідно з яким всі військовозобов’язані громадяни мають 60 днів для оновлення своїх даних у ТЦК, ЦНАПах та в додатку Резерв+.