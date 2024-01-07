Одеський ТЦК пояснив затримання «чоловіка з олігофренією та вадами серця»

01 червня 2024, 20:05

В мережі з’явилося відео з інформацією про те, що ТЦК в Одесі нібито затримав чоловіка з вадами серця та олігофренією. ТЦК надав офіційний коментар щодо цього інциденту.

Згідно з повідомленням військових, документів, які б підтверджували діагноз, їм не було надано.

В інтернеті активно поширюється відео, яке розповідає про подію, що сталася 30 травня. Авторка відео стверджує, що військовослужбовці Київського РТЦК та СП міста Одеса затримали молодого чоловіка з вадами серця та олігофренією, доставили його до збірного пункту, де він пройшов військово-лікарську комісію за пів години та був визнаний придатним до служби в Збройних Силах України.

Керівництво Одеського обласного ТЦК заявило, що відповідно до законодавства, громадяни з діагнозом "олігофренія легкі ступені" можуть бути визнані придатними до військової служби у тилових частинах забезпечення.

📢«Однак у цьому випадку важливо врахувати, що жодних медичних документів, які підтверджують діагноз хлопця, не було надано ані представникам Київського РТЦК та СП міста Одеса, ані членам військово-лікарської комісії», – йдеться у повідомленні.

У ТЦК додали, що чоловік пройшов комісію та був визнаний придатним, а норми законодавства не були порушені.

Також у ТЦК нагадали, що під час воєнного стану військовозобов'язані громадяни повинні мати при собі військово-облікові документи.

📢«Отже, у цьому конкретному випадку дії військовослужбовців були в межах правового поля, а сама процедура проведення медичного огляду відповідала встановленим вимогам. Просимо громадян уважно ставитися до своїх документів та відповідально підходити до виконання своїх обов’язків у період воєнного стану», – зазначено в коментарі ТЦК.

📅Нагадаємо, що 18 травня набув чинності новий закон про посилення мобілізації в Україні. Тепер усі військовозобов’язані громадяни мають 60 днів на оновлення своїх даних у ТЦК, ЦНАПах або ж у додатку Резерв+.