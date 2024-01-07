Українцям порадили «працювати до останнього» та не розраховувати на гідну пенсію

01 червня 2024, 20:24

Українцям слід вже зараз готуватися до тривалої роботи та заощаджувати кошти для забезпечення життя на пенсії. Про це в інтерв'ю для Еспресо розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, повідомляє Фокус.

Вона запевнила, що держава продовжуватиме виплачувати пенсії за солідарною системою, але ці виплати будуть невеликими.

📢«Солідарні пенсії, зазвичай, у європейських країнах — це мінімальна гарантія», – пояснила Марчак.

Заступниця міністра підкреслила, що для отримання високої пенсії людина має накопичувати кошти самостійно. Вона навела приклад США, де солідарні пенсії взагалі відсутні: там громадяни самостійно відкладають гроші для забезпечення гідної старості.

📢«В Україні ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи: солідарні пенсії вже є… Крім того, нам треба починати роботу над запровадженням загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, бо демографічна ситуація у нас вже зараз дуже критична. Й надалі ситуація, скоріше за все, буде погіршуватися», – зазначила Марчак.

Вона додала, що в нашій країні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера, тому радить українцям починати відкладати додаткові кошти на свій власний "пенсійний рахунок". Однак, як це робити в умовах відсутності загальнообов'язкової накопичувальної пенсійної системи, вона не уточнила.

Марчак також зауважила, що Україна має стати "країною активного довголіття", де громадяни працюватимуть настільки довго, наскільки зможуть, і виходитимуть на пенсію лише тоді, коли фізично не зможуть себе забезпечувати.