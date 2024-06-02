Ситуація щодо російського вторгнення на 02.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.06.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 02.06.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 509860 (+1080) осіб / persons;
- танків / tanks ‒ 7765 (+25) од;
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14980 (+33) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 13233 (+49) од;
- РСЗВ / MLRS – 1089 (+1) од;
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 821 (+6) од;
- літаків / aircraft – 357 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10699 (+82);
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2268 (+38);
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од;
- підводні човни / submarines - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 18092 (+86) од;
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2195 (+14).
Дані уточнюються / Data are being updated.
Разом переможемо! / Let's win together!