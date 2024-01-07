 У ніч на 2 червня 2024 року знищено 24 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
02 червня 2024, 12:02

У ніч на 2 червня 2024 року знищено 24 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131»

У ніч на 2 червня 2024 року російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою «Іскандер-К» із Криму в напрямку Харківської обл., зенітною керованою ракетою С-300 з окупованої Донеччини та 25-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із мису Чауда (Крим), районів Єйськ та Приморсько-Ахтарськ – рф.

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💥 Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались засоби радіоелектронної боротьби.

Упродовж ночі захисниками неба збито 24 «шахеди» у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій областях.

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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