США братимуть участь у Саміті миру на високому рівні

02 червня 2024, 13:31

США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні, однак конкретних даних щодо присутності президента Джозефа Байдена поки немає. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський під час конференції «Діалог Шангрі Ла» у Сінгапурі 2 червня.

📢«США підтвердили свою участь у Саміті миру на високому рівні. Але поки що немає конкретного підтвердження саме президента Байдена. Але в будь-якому разі, я думаю, що в нас є шанс, що президент буде», - зазначив Зеленський у розмові з журналістами.

Щодо позиції Китаю, то, за словами шостого президента України, Пекін не підтвердив своєї участі в Саміті миру на жодному рівні.

📢«Це абсолютно дві різні (порівняно зі США - ред.) позиції... Китай, навпаки, сьогодні працює над тим, щоб країни не приїжджали на Саміт миру. Велика різниця між двома цими позиціями», – підкреслив Зеленський.

Загалом, за його словами, свою участь у Саміті миру підтвердили вже 106 країн та близько 75 лідерів держав.

📅Нагадаємо, Зеленський висловив думку, що за підтримки Китаю війна росії проти України може тривати довше.

Раніше Пекін підтвердив, що не братиме участі у Саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, через те, що його вимоги щодо участі москви не були враховані.