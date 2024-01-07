 Херсон вночі та вранці під російськими обстрілами – ОВА. Ірта-Fax
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Уся пи*дота, що краде гроші на війні, мусить знати: ми вас, упирі та бля*і, на олівець кровʼю своєю пишемо. Сторінок там вже не мало... Ті з нас, хто повернеться з війни живим, знайдуть кожного. Тікайте не озираючись. А краще застрельтеся. У*обки.
МАДЯР 07.01.2024
Суспільна думка
Події
02 червня 2024, 13:46

Херсон вночі та вранці під російськими обстрілами – ОВА

Російські війська знову здійснили обстріл мирних житлових кварталів Херсона, що призвело до знищення та пошкодження приватних будинків. Про це в неділю, 2 червня, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

📢«Цієї ночі та сьогодні зранку під ворожим вогнем перебував Корабельний район міста. На відео — наслідки "прильотів". Через обстріл вщент вигоріли два приватні будинки. Багато осель пошкоджені: побиті дахи, шибки, уламками посічено стіни. Лише дивом ніхто з людей не постраждав», – підкреслив він.

Голова області додав, що на місці обстрілів працюють фахівці Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби, які допомагають відновлювати пошкоджене житло.

📅Нагадаємо, 30 травня внаслідок чергового обстрілу росіян загинув мирний житель села Велетенське на Херсонщині.

Джерело: "Херсонська ОВА"
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