Херсон вночі та вранці під російськими обстрілами – ОВА

02 червня 2024, 13:46

Російські війська знову здійснили обстріл мирних житлових кварталів Херсона, що призвело до знищення та пошкодження приватних будинків. Про це в неділю, 2 червня, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

📢«Цієї ночі та сьогодні зранку під ворожим вогнем перебував Корабельний район міста. На відео — наслідки "прильотів". Через обстріл вщент вигоріли два приватні будинки. Багато осель пошкоджені: побиті дахи, шибки, уламками посічено стіни. Лише дивом ніхто з людей не постраждав», – підкреслив він.

Голова області додав, що на місці обстрілів працюють фахівці Херсонської обласної аварійно-рятувальної служби, які допомагають відновлювати пошкоджене житло.

📅Нагадаємо, 30 травня внаслідок чергового обстрілу росіян загинув мирний житель села Велетенське на Херсонщині.