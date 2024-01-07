Донецький «Шахтар» вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів

02 червня 2024, 14:52

Донецький «Шахтар» успішно вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2024/25. Це стало можливим завдяки перемозі мадридського «Реала» над дортмундською «Боруссією» у фіналі найпрестижнішого європейського турніру, що відбувся у суботу, 1 червня, з рахунком 2:0, повідомляє Champion.

Завдяки перемозі «Реала» команда Маріно Пушича змогла пройти з раунду плей-офф кваліфікацій безпосередньо до групового етапу змагань. Якби перемогла дортмундська «Боруссія», то шостий квиток у груповий етап Ліги чемпіонів дістався б франкфуртському «Айнтрахту» з Бундесліги.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2024/25 відбудеться у швейцарському Ньйоні 29 серпня. «Шахтар» буде розташований у другому кошику із чотирьох.

У рейтингу клубів УЄФА «Шахтар» посідає 24 місце з коефіцієнтом 66.000, що є найвищим серед українських команд. Україна займає 18-те місце у таблиці коефіцієнтів клубів УЄФА.

Минулого сезону «Шахтар» зайняв третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів, обійшовши бельгійський «Антверпен» та поступившись іспанській «Барселоні» та португальському «Порту».

📅1 червня у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/2024 мадридський «Реал» здобув перемогу над дортмундською «Боруссією» з рахунком 2:0, додавши до своєї колекції 15-й трофей.