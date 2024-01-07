Китай відкрито погрожує Тайваню «розчавити» їх незалежність

02 червня 2024, 16:52

Міністр оборони Китаю Дун Цзюнь на конференції з питань безпеки «Діалог Шангрі-Ла» у Сингапурі заявив, що ті, хто намагається відокремити Тайвань від Китаю, будуть «розчавлені та зазнають краху». Про це 2 червня повідомляє DW з посиланням на китайську державну телекомпанію CCTV.

За словами китайського міністра, армія КНР буде діяти «рішуче», щоб запобігти незалежності острова.

Він також звинуватив керівну Демократичну прогресивну партію Тайваню в підриві китайської ідентичності острова.

📢«Ці сепаратисти нещодавно зробили фанатичні заяви, які демонструють їхню зраду китайської нації та своїх предків. Вони будуть прибиті до стовпа ганьби в історії», – наголосив Дун Цзюнь.

Політик також підкреслив, що Китай прагне мирного возз'єднання з островом, але цьому перешкоджають «сили незалежності Тайваню».

У відповідь тайванська влада назвала коментарі представника КНР «провокаційними та ірраціональними». Рада у справах материка, яка відповідає за політику щодо Пекіна, наголосила, що Китай ніколи не правив островом.

📅Нагадаємо, напруженість у Тайванській протоці зросла після того, як 20 травня до влади прийшов президент Лай Цинде, якого Китай вважає «сепаратистом».

Пекін вважає демократично керований острів своєю територією та нарощує військовий, політичний та економічний тиск, щоб відстоювати свої права на нього. Китайська армія періодично проводить навчання поблизу Тайваню.