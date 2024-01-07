У Дніпропетровському ОТЦК пояснили відео затримання із застосуванням сили щодо чоловіка

02 червня 2024, 17:13

У Дніпрі виник скандал через відео, яке поширилося в соціальних мережах, де зафіксовано, як співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки насильно утримують чоловіка.

Обласний ТЦК відреагував на інцидент, заявивши, що чоловік на відео не є так званим «ухилянтом», а військовослужбовець. Відповідно до заяви, цей чоловік, якого мобілізували, намагався втекти з лав ЗСУ.

📢«Раніше він неодноразово намагався ухилитися від призову на військову службу, не з'являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії. 1 червня він прямував до місця проходження військової служби у супроводі військовослужбовців ТЦК та СП. Під час руху транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та зробив спробу втечі», - йдеться у заяві.

Крім того, у ТЦК звинуватили перехожих, які зняли це відео, у «сприянні вчиненню кримінального злочину». У повідомленні йдеться, що посадові особи на кадрах виконували свої обов'язки щодо призову на військову службу, а громадяни, які співчували військовому, перешкоджали їхній діяльності.

📅Також повідомляється, що 1 червня в Чернівцях стався інцидент, де між цивільним громадянином та співробітником ТЦК трапилась сутичка. Цивільний чоловік використав кулаки проти військового, на що той відповів агресією. Крім того, чоловік нібито ображав честь та гідність військовослужбовця, висловлюючи погрози у його бік.