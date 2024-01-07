Франція дозволила бити по росії своєю зброєю у прикордонній зоні – BBC

02 червня 2024, 17:54

Франція дала дозвіл Україні використовувати свою зброю для ударів по аеродромах у Курській та Бєлгородській областях на росії, про це повідомляє BBC, посилаючись на офіцера військової авіації, який побажав залишитися анонімним.

Франція та Великобританія постачають Україні спільно виготовлені крилаті ракети повітряного базування «Scalp» (або «Storm Shadow»). Ці ракети мають дальність до 250 км, що дозволяє завдавати ударів на значні відстані.

Проте для запуску літакам Су-24 доведеться наблизитися до російського кордону, що підвищує їх уразливість для російських систем ППО. Літаки F-16, на які очікує Україна, краще оснащені для таких завдань, але невідомо, чи дозволять партнери використовувати їх для ударів по цілях на росії.

Західні країни почали дозволяти Україні використовувати їхню зброю для знищення ворожих цілей у прикордонних областях на росії після того, як 10 травня росія розпочала наступ на північному сході Харківської області. До цих країн належать США та Німеччина.

Україна може завдавати ударів по місцях, де росія зосередила свої війська, техніку та склади постачання, які використовуються для нападів на Україну.

📅Нагадаємо, що 3 травня міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що Україна має право використовувати британську зброю для ударів по росії.