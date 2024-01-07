Росіяни ракетами вдарили по базі відпочинку на Харківщині: загинула людина

03 червня 2024, 12:17

Російські війська здійснили вночі масований ракетний удар по Слобожанській громаді Харківської області, завдавши значної шкоди. Внаслідок атаки постраждали будинки комплексу відпочинку, загинув один цивільний, а також є поранені. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 3 червня.

За інформацією Синєгубова, для атаки по громаді росіяни використали щонайменше п'ять ракет.

📢«У результаті сталися влучання на територію відпочинкового комплексу, загинув один цивільний чоловік, дані встановлюються», – написав глава ОВА.

Також поранення отримали двоє цивільних — чоловік та жінка. «Пошкоджені будинки бази відпочинку», – додав Синєгубов.

📢«За даними слідства, в ніч на 3 червня зс рф завдали ракетні удари по базі відпочинку у с. Дачне Чугуївського району. Сталась пожежа. Загинув 45-річний чоловік, який був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області. Двоє людей отримали поранення: жінка 35 років та 42-річний чоловік. Поранені — співробітники бази відпочинку. Попередньо, війська рф вдарили по населеному пункту пʼятьма ракетами типу С-300 з території бєлгородської області рф. Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Варто нагадати, що вночі у Харкові було чути серію вибухів, ймовірно, за межами міста.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російські війська нарощують свої угруповання в Харківській області, проте цих сил недостатньо для повномасштабного наступу та прориву.