Скандальний закон про «іноагентів» вступив у силу в Грузії

03 червня 2024, 17:05

Спікер грузинського парламенту Шалва Папуашвілі підписав закон «Про прозорість іноземного впливу», відомий як закон про «іноагентів». Про це він оголосив на брифінгу у понеділок, 3 червня.

Папуашвілі зазначив, що закон набув чинності одразу після підписання.

Тим часом опозиційні партії в Тбілісі сьогодні підписують Грузинську хартію – план спільних дій, запропонований президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Майже всі основні прозахідні опозиційні партії вже висловили підтримку Хартії.

Закон «Про прозорість іноземного впливу» передбачає створення реєстру «іноагентів», до якого будуть включені всі некомерційні юридичні особи та ЗМІ, що отримують понад 20% фінансування з-за кордону. Правляча партія «Грузинська мрія» двічі вносила цей законопроєкт до парламенту. У березні 2023 року його було відкликано через масові протести, але у квітні 2024 року «Грузинська мрія» знову подала цей законопроєкт.

Попри численні протести, закон було прийнято – 14 травня парламент Грузії схвалив його у третьому читанні. Президент Саломе Зурабішвілі наклала вето на закон 18 травня, але парламент подолав вето більшістю голосів правлячої партії.

Водночас неурядові організації Грузії заявили, що не будуть виконувати закон про «іноагентів».