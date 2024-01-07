До 14 років за ґратами заочно засуджено колаборантку, яка служить у лавах окупаційної «поліції» на Луганщині

03 червня 2024, 17:11

За матеріалами Служби безпеки України судовий вирок отримала мешканка Щастинського району, яка пішла на співпрацю з агресором і приєдналась до лав окупаційної поліції.

За даними слідства, влітку 2022 року колишня вчителька добровільно склала присягу на вірність угрупованню «лнр» і вступила на службу до незаконно створеного «Новоайдарского ровд мвд лнр».

Наразі вона виконує поліцейські функції в тимчасово окупованому Щастинському районі Луганщини.

На підставі доказової бази СБУ суд визнав зловмисницю винною в колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України) та засудив до 14 років ув’язнення з конфіскацією майна.

⚠️Експедагогиню оголошено у розшук.

⚠️Початок відбування покарання рахуватиметься з моменту затримання.

Досудове розслідування здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.