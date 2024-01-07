Поляки знову планують блокувати КПП на кордоні з Україною

03 червня 2024, 17:36

Польські фермери мають намір заблокувати рух вантажівок з України на пункті пропуску Рава-Руська. Про це повідомила Державна митна служба України у понеділок, 3 червня.

📢«З 10:00 години 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску Рава-Руська – Хребенне», – йдеться у повідомленні.

Очікується, що це призведе до повної зупинки руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

❗В напрямку в'їзду в Україну польські фермери пропускатимуть не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) та до чотирьох автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

📅Нагадаємо, що 29 квітня поляки розблокували всі КПП на кордоні з Україною, останнім з яких був пункт пропуску Рава-Руська – Хребенне.

Зазначимо, що польські фермери з лютого блокували КПП, протестуючи проти ввезення української агропродукції, планів Єврокомісії продовжити економічний безвіз з Україною ще на рік, а також проти «зеленого курсу» ЄС.